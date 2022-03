Téma války na Ukrajině je skloňované ve všech pádech. Není snad člověka, kterého by se situace nedotkla. Seznam těch, co chtějí na Chebsku jakkoliv pomoci, je opravdu dlouhý a většina společnosti celkovou situaci způsobenou válkou plně chápala. Nyní ale nastává u některých lidí prudká změna názorů.

Na sociálních sítích se objevují nenávistné komentáře, které poukazují na to, že Ukrajinci jsou spíše vetřelci, kriminální policie na Karlovarsku vyšetřuje nejeden případ, kdy se občané dopouští šikany vůči lidem z Ukrajiny. Dalším faktorem je nepochopitelná šikana i u dětí na školách. Oběťmi jsou děti Rusů, kteří tu žijí už léta, ale i dětští uprchlíci. Nepřítelem těchto skutečností je i fakt, že dezinformační servery odvádí svou práci, a bohužel asi dobře.

Navalilo se na nás mnoho neznámého a nikdo přesně nevíme, jaké dopady tento konflikt bude na nás všechny mít, ale vezměme rozum do hrsti a obraťme si to. Jak by nám bylo, kdybychom přišli kvůli válce o své blízké, domovy, životy a neměli bychom žádné útočiště? Mějme na paměti, že nikdy nevíme, do jaké situace se někdy dostaneme my.

Kateřina Butaki, šéfredaktor Chebského deníku