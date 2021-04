Jenže vidina toho, že se v polovině dubna zaplní prázdné třídy, se opět rozplývá a brzkému návratu do škol věří už jen ti největší optimisté.

O tom, jak moc je distanční výuka těžká, svědčí depresivní obrázky dětí na Karlovarsku nebo apatie letošních maturantů. Jsou už smíření s tím, že budou žít s cejchem těch, kteří maturovali v roce 2021. U většiny dětí se projevuje nechuť, kterou nezlomí přes monitor ani ten nejlepší učitel. Rok je dlouhá doba, a to začne chybět i ne zrovna oblíbený pedagog.

Už měsíce se mluví o tom, že bude nutné pro návrat dětí do škol kromě očkování učitelů povinné testování. Ano, je to jediné řešení. Problém je ale v tom, že se o tom jen mluví. Nikdo neřekl, jaké testy se budou používat, jak bude takové testování vypadat. Není ukončený tendr… Zajímavé je, že firmy musely sehnat testy a začít testovat během šibeniční doby. A zvládly to. Proč to nedokáže stát? Bylo by už konečně načase začít hledat způsob, jak by to šlo, a ne důvody, proč to nejde.

Jana Bežáková, šéfredaktorka Chebského deníku