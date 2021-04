Právě kvůli němu si vysloužily nálepku nejzadluženější obec. S tím je ale už konec. Nyní se můžou nadechnout a fungovat jako ostatní.

Cesta k tomu byla velice dlouhá a trnitá. Léta vedl obec správce, poté se našla hrstka odvážných, která se postavila problémům čelem. Po mnohaletém snažení snížit dluhy zůstal věřitel, který se chtěl dohodnout. Chtěl koupit pozemek s vrty na minerální vodu. Jenže koalice s opozicí si kvůli tomu vjely do vlasů. Před zásadním rozhodnutím opozice rezignovala a následovaly volby. A to několikrát. Poté, co se navýšil počet zastupitelů, ale nebylo odstupování opozici nic platné. A tak začaly kvůli prodeji pozemků padat žaloby. Tu poslední soud shodil ze stolu. Pozemky koupil věřitel, stát bezúročně půjčil 33 milionů, aby mohla obec zbytek dluhu uhradit, a Prameny jsou ´volné´.

Vedení Pramenů si zaslouží obdiv, lidé zase opravenou kanalizaci, realizaci projektů a rozvoj své obce. Příběh Pramenů má šťastný konec (nebo začátek?), ale jejich peripetie budiž ostatním obcím výstrahou.

Jana Bežáková, šéfredaktorka Chebského deníku