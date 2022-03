Podle distributorů můžeme očekávat ještě větší nárůst cen, které by se měly vyšplhat i na více než šedesát korun.

To děsí i největší milovníky automobilů, kteří si teď lámou hlavu, jak nezrujnovat rodinný rozpočet. Někteří distributoři mluví i o předem nastavené krizi a spotřebitelé je podezřívají z toho, že na ní chtějí jen profitovat. Dalším bubákem je skutečnost, že pohonné hmoty mohou i na některých místech dokonce dojít. Řidiči se snaží alespoň do kanystrů nabrat, co se dá a Němci z pohraničí vytváří v okolí Chebska velké fronty na čerpacích stanicích. Tak to vypadá u silnic západních Čech.

Jako obyčejní spotřebitelé se musíme těmto skutečnostem jen přizpůsobit. Když si přeci jen budeme chtít najít něco pozitivního na této situaci, tak můžeme ušetřit za benzin, ale i fitko. Začneme do práce jezdit na kole a uděláme dobře pro svou peněženku, zdraví, ale i přírodu.

Kateřina Butaki, šéfredaktorka Chebského deníku

