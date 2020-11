Místo otevření některých ročníků přišlo další uzavírání. Tentokrát došlo i na speciální školy. A rodiče se pochopitelně ptají, co bude dál. Pro ně je totiž prioritou to, aby se jejich děti vrátily do školy a měly šanci na normální vzdělávání.

Bežáková | Foto: bežáková

Maminka z Chebska má doma dva syny. Jeden chodí do osmé třídy, druhý navštěvuje třetí ročník odborné školy. Osmák má ještě šanci, pokud dokončí povinnou školní docházku a složí přijímací zkoušky, není nic ztraceno. Co ale ten druhý? Už v loňském školním roce přišel o měsíce praktické výuky, nyní se situace opakuje. Představa, že to dožene doma, je naprosto scestná a nereálná. Kdo z nás by si nechal opravit auto od někoho, kdo viděl motor na počítači? Kdo by si najal elektrikáře, který studoval v covidových letech, aby mu zavedl do domu elektřinu? Kdo takového zaměstnance přijme, když mu bude muset přidělit zvýšený dozor, který ho naučí všechno, co by měl umět už ze školy? Pracovní úřad bude plný takových elektrikářů, zedníků, automechaniků, instalatérů… Jeden ze studentů střední dokonce prohlásil, že uvažuje o tom, že propadne. Také řešení.