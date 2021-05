Ten, který pořád něco říká, úplně nejhorší ve všem. Přesně tak častoval premiér Babiš ještě před několika měsíci Karlovarský kraj. A právě tento region je najednou nejlepším. Zatímco se většina krajů snaží dosáhnout magických sta nakažených na sto tisíc obyvatel, Karlovarský kraj jich má méně.

Region byl mezi prvními, ve kterých se otevřely školky pro všechny děti, v pondělí vyrazí do školy i žáci druhého stupně, a kdyby se rozvolňovalo podle regionů, štamgasti by si pochutnali na zlatavém moku v hospůdce. A uvolnění je znát, roušky se nosí na půl žerdi. Někteří tvrdí, že u nás by se mělo rozvolňovat všem navzdory. Když nás jako první zavřeli, mají nás jako první otevřít. Nikdo nedomýšlí, že bychom se opět museli stát nedobytnou pevností, aby nepřijížděli lidé z jiných krajů třeba pro boty a covid nám sem nezavlekli.

Rychle zapomínáme, kde jsme před časem byli. Je pochopitelné, že lidé žádají rozvolnění, všem to leze na mozek, všichni chceme zase normálně žít, posílat všechny děti do škol a jít si, kdy chceme, kam chceme. Ale chceme to už navždy, ne zase jen na pár týdnů. Takže bychom přece jen měli na ten zbytek republiky počkat.

Jana Bežáková, šéfredaktorka Chebského deníku