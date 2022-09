Nemocnice se bude moct pyšnit i moderními prostory pro poskytování ambulantní péče, jako je například neurologie či hematologie. Mimo jiné vznikne také komfortní dárcovské odběrové centrum a rehabilitace. To je jen výčet toho, čím se bude moci nemocnice v Chebu pochlubit. Po dokončení dlouho očekávané rekonstrukci bude nemocnice komplexně dobudovaná a bude se moci rovnat ostatním nemocním jako jsou fakultní. I to by měl být podnět, jak na Chebsko přilákat dostatek zdravotníků a lékařů.

Kateřina Butaki, šéfredaktorka Chebského deníku