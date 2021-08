Lázeňské Karlovy Vary s velkou pompou vstoupily na světový seznam UNESCO. Stále jim ale schází řada věcí, které jsou pro místa s touto prestižní značkou potřeba. V lázeňském centru si není řádně kde odskočit na toaletu a zbývá i další podstatné zázemí, bez něhož se Karlovy Vary čekající na desetitisíce turistů ročně rozhodně neobejdou.

Scházejí jim totiž parkoviště, a to pro návštěvníky z druhé strany zeměkoule, ale i pro místní, kteří každý den sehrávají bitvu se svými sousedy nazvanou Ulov si místo pro své auto. Své by o tom mohli vyprávět řidiči ze sídlišť, jako je Čankovská nebo Růžový Vrch. A to má těm z Čankovské přibýt ještě další parkovací starost v podobě nového amfiteátru na Rolavě.

Zatím se tak vesele plánuje. Jenomže dosud jen na papíře. A jak to tak vypadá, tak kvůli chybějícím financím, které dnes nejsou ani ve státní kase, na tom papíře zůstanou ještě hodně dlouho.

Otázkou tak zůstává, zda jsou některé investice v tuto chvíli skutečně potřeba. Proč právě Karlovy Vary musí za 75 milionů korun kupovat problematickou ubytovnu v Charkovské ulici? Ano, Charkovská je problém, ale proč by ho mělo řešit město? Jana Kopecká, šéfredaktorka Karlovarského deníku