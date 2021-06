Karlovy Vary se spolu s dalšími deseti lázeňskými evropskými městy po letitém úsilí pomalu blíží k rozhodnutí, zda budou zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. Konečný verdikt by měl padnout v červenci. A zatímco Karlovarský kraj, starostové Karlových Varů, Mariánských i Františkových Lázní a představitelé evropských lázní z účasti v tomto světově proslulém elitním klubu neskrývají nadšení, lidé, podnikatelé a hoteliéři jsou zdrženlivější. Jenomže argumenty, které proti UNESCO zaznívaly před covidovým náletem, už dnes neplatí.

Jako příklad nejlépe poslouží Karlovy Vary. Obavy z vylidnění centra města? To už dokázala ruská rozpínavost. Příliš mnoho hostů, kteří se projdou po kolonádě, přespí a zmizí? To by v Karlových Varech museli nějací návštěvníci být… Z města je vyhnal covid. Zdražování a vyšší ceny? S tím si hravě poradí inflace, nikoliv UNESCO. A developeři? Konečně nebudou diktovat, kde postaví další bezduchou, betonovou a předraženou obludnost. Je to paradox, ale covidem získalo UNESCO přidanou hodnotu… Karlovy Vary se konečně mohou stát kosmopolitním a vyhledávaným městem bez hanlivého puncu ruské gubernie.

Ivana Kalinová, redaktorka Karlovarského deníku