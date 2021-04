/KOMENTÁŘ/ Socha pohraničníka se psem v nadživotní velikosti zůstane tam, kde je, v Chebu. Zastupitelé nevyhověli už několikáté žádosti o koupi. Většina ze zástupců města nechce, aby se z pohraničníka stala jakási modla a připomínka minulého režimu.

Jana Bežáková | Foto: Archiv Jany Bežákové

Veřejnost se rozdělila na několik táborů. Jednomu je to jedno, druhý s tímto krokem souhlasí a třetí si myslí, že za sto tisíc korun by se socha měla prodat. Je tu ale incident, který nutí město, aby bylo opatrné. Před několika lety Cheb zapůjčil pohraničníka, který za minulého režimu zdobil Gottwaldovy sady, do nově vznikajícího muzea v Dyleni jako exponát. Jenže se to dost zvrtlo a pohraničník se stal prostředníkem uctívání socialismu. Což o to, socha je to pěkná…, pozastavit se u ní a prohlédnout si ji, proč ne. Ale oslavné projevy a vzpomínání na minulé časy? Nemůžeme se divit, že si město vzalo sochu zpět.