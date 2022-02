Lenost, lhostejnost, ale i zabedněnost a sobeckost. Tak by se daly popsat některé postoje veřejnosti, která je mnohdy svým chováním nezodpovědná vůči okolí, veřejnému prostranství, přírodě, a která si neváží práce lidí, kteří mají denně na starosti pořádek okolo nás.

Denodenně se o tom přesvědčují strážníci a úklidové služby, které se na Chebsku potýkají s haldami odpadků nejen u popelnic. A dopadnout ty, kteří tam odpady odkládají, není vůbec jednoduché. Přitom se mnozí z nás prezentují na sociálních sítích a ukazují rádoby dokonalé a nablýskané životy plné dokonalosti a přepychu. Ale odraz opravdové společnosti je vidět na ulicích a v přírodě a s dokonalostí nemá vůbec nic společného.

Zodpovědnost, pokora a ohleduplnost každého z nás by měla být samozřejmostí stejně jako pořádek okolo nás. Pokud máme k dispozici nádoby na směsný, tříděný a bioodpad a sběrné dvory fungují, tak by se už dávno skládky nemusely objevovat. Pokud se budeme k přírodě chovat takovým způsobem, je třeba počítat s tím, že ona nám to vše vrátí a třeba i s úroky.

Kateřina Butaki, šéfredaktor Chebského deníku

