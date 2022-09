Zbrusu nový skatepark navrhlo renomované studio, které se v České republice řadí mezi špičky. Tato investice je momentálně jednou z největších v Chebu. Již brzy se budou moci prohánět novým skateparkem nejen děti, ale i všichni příznivci adrenalinu na skateboardu, koloběžce nebo na kole.

Skatepark je rozdělený zámkovou dlažbou na dvě části. Té první se říká Plaza, je to velká plocha, která simuluje začátky skateboardingu v Americe. Jedná se o takzvaný Street.

Druhá část skateparku nese označení Bazén. Hlavním prvkem, který ve skateparcích běžně není k vidění, bude v Chebu totiž i fontána. Jedná o samocirkulační systém, který se podle potřeby bude vypouštět. Ani tento vodní prvek se ve stavbách tohoto druhu příliš nevidí.

Už 15. října se areál skateparku otevře veřejnosti. Děti a mládež už se nemohou dočkat, až si v něm vyzkouší nové triky.

I pro ně to bude motivace, jak se sdružovat, scházet a netrávit čas například u počítačových her. Krajinka v Chebu je sportem protkaná a je vzorem i pro jiná města jako jsou třeba Mariánské Lázně. I tam by měl do budoucna vzniknout podobný volnočasový areál, a za to díky.

Kateřina Butaki, šéfredaktorka Chebského deníku

V Chebu se bude volit o jednoho zastupitele méně