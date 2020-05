/KOMENTÁŘ/ Možná až komická se může zdát člověku, který v obci nežije, situace v Pramenech. Stačí se podívat na jednání zastupitelstva a nezaujatý divák má pocit, že se dívá na docela povedenou komedii. Lidem, a obzvlášť zastupitelům asi do smíchu příliš není.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jiří Dintar

Prameny si toho zažily už opravdu dost. Od věhlasné slávy až po tvrdý pád na samotné dno. Stačil jeden chybný krok a obec se ocitla v dluhové pasti. Aby toho nebylo málo, nenašel se nikdo, kdo by se chtěl postavit čelem k tak náročnému úkolu. Před osmi lety se toho chopilo pár odvážných a vypadalo to, že se konečně blýská na lepší časy. Bohužel… zastupitelé se museli poprat nejen s dluhy, ale i s neustálým odstupováním členů. Netrvalo dlouho a zástupci si vjeli do vlasů. A ne jednou…A tak se neustále rezignovalo, volilo, rezignovalo a volilo…