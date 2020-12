Učitelkou byla jednoznačně Jana Mračková Vildumetzová, která perfektně připravila své kolegy na první složení zkoušky z opozičního testu.

Nové koalici (STAN, Piráti, VOK, Místní, SNK1, ODS a lidovci) členové ANO důrazně připomněli, že kraj řídili po čtyři uplynulé roky téměř bez chyb a skandálů, na účtu jí zanechali ušetřené dvě miliardy, a zdůraznili, že při dobrém řízení kraje je nutné sundat politické tričko a k problémům kraje přistupovat s pokorou.

Říká se, že sebechvála smrdí. V tomto případě ale byla namístě. ANO odchází do opozice s detailním přehledem o krajských problémech, se silnou argumentační výzbrojí a bez bezradné sebelítosti. Naopak…

Nová koalice tak může očekávat, že ANO jí nedá nic zadarmo a každou chybu oznámkuje. A to je přesně to, co se od opozice čeká. Je fajn, že ANO svou prohru takhle zúročí.

Ivana Kalinová, redaktorka Karlovarského deníku