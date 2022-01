Ze sjezdovky ho do nemocnice v jeho vlasti dopravil německý záchranářský vrtulník.. "O zranění se horští záchranáři dozvěděli od pracovníků místního skiareálu s tím, že na sjezdovce leží lyžař, který silně krvácí z nohy," přidal podrobnosti tiskový mluvčí Horské služby ČR Radek Zeman. " Ze stanice Klínovec okamžitě vyrazili tři záchranáři na dvou skútrech. Na místě nehody našli třináctiletého mladíka. Ihned mu rozstříhali kalhoty a zjistili, že řeznou ránu mu při pádu způsobila jeho vlastní lyže."

Hrana lyže naštěstí minula tepnu, která v těch místech u třísla nohou prochází. "Po rychlé diagnostice, kdy se záchranáři ujistili, že další zranění pád nezpůsobil, zastavili krvácení a zafixovali zraněného do vakuové matrace," pokračoval mluvčí.

Dispečer Horské služby mezitím kontaktoval německý dispečink záchranné služby, který na místo vyslal jak sanitku, tak vrtulník. „Tento postup přeshraniční spolupráce máme dlouhodobě domluvený a velmi se nám osvědčil. V případě, že se jedná o německého občana, kontaktujeme německý dispečink pravidelně, protože dojezdová vzdálenost je většinou stejná, jako u české sanitky. Pro německé pacienty je velký benefit být transportovaný do německé nemocnice možná i proto, že zde odpadá případná jazyková bariéra,“ vysvětlil náčelník Horské služby z Krušných hor Miroslav Račko. I v tomto případě byla sanitka na místě do 15 minut a prakticky ve stejný čas přistával také vrtulník, který mladého Němce transportoval do německé nemocnice na operační sál.