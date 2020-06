Čtvrtek byl, co se týče dopravních nehod, v Karlovarském kraji náročný.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Hned ráno bourala řidička na „pražské“ v Karlových Varech poblíž policejní střelnice. Zřejmě kvůli mokré vozovce dostala smyk a střetla se s řidičem škodovky, který bohužel nehodu nepřežil. Další smyk na mokré vozovce dostal šestadvacetiletý řidič při havárii na silnici směrem od Stráže nad Ohří na Boč. „Následně přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucího volkswagenu, do nějž následně narazilo další vozidlo,“ upřesnila mluvčí policie Eva Valtová.