Hned několik dopravních nehod se stalo první den letošního roku. Kolize se naštěstí obešly bez vážných zranění.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Řízení svého vozu na namrzlé vozovce nezvládl například jednaosmdesátiletý cizinec, který jel ve směru od Velké Hleďsebe na Starou Vodu. „Zřejmě nezvládl řízení, se svým vozidlem přejel do protisměru a narazil do protijedoucího automobilu,“ informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. K druhé nehodě došlo o několik minut později poblíž Staré Vody. „Devětapadesátiletý řidič vozidla zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze namrzlé, ale se zvýšenou opatrností sjízdné komunikace, dostal smyk, vyjel mimo silnici, narazil do svodidel a převrátil se na bok,“ uvedl mluvčí. Problém s namrzlou komunikací měla také čtyřiadvacetiletá řidička, která ve směru od obce Okrouhlá na Starou Vodu dostala v pravotočivé zatáčce poblíž Dolního Žandova smyk, přejela do protisměru a vyjela mimo vozovku. Řidička navíc při dechové zkoušce nadýchala 1,87 a 1,60 promile. „Z těchto důvodů jí byl zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda,“ řekl Jakub Kopřiva. Vzhledem k tomu, že i v dalších dnech lze očekávat, že komunikace budou namrzlé, policisté apelují na řidiče, aby přizpůsobili svou jízdu stavu a povaze vozovky. Mezi nejrizikovější místa patří zejména mosty, ale také silnice v blízkosti vody nebo v lesích.