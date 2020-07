V pátek večer se na přehradě Jesenice u Chebu utopil sedmnáctiletý mladík

Společné cvičení hasičů, policistů a potápěčů při hledání utonulé osoby na přehradě Jesenice | Foto: DENÍK/ Nataša Šmatová

Nezachránila ho ani okamžitá pomoc jeho blízkých a přátel, kteří mu okamžitě plavali na pomoc. Ti byli zřejmě jedni z posledních, kteří viděli jak se nad ním zavřela hladina. Na místo ihned vyrazili záchranáři. "Muž se šel večer koupat do přehrady, kde bohužel utonul. Jeho tělo se podařilo najít potápěčům kolem druhé hodiny v sobotu ráno," potvrdil mluvčí hasičů Martin Kasal. Nehodu vyšetřují policisté.

"V pátek večer tady byl pěkný frmol. Nejdříve začali jezdit hasiči, policajti a záchranka na protějším břehu. Poté jeli i tudy kolem nás u kempu na Dřenici. Naskákali do člunu vodních záchranářů a jeli na druhý břeh za ostatními. Halogeny hasičů svítily na protějším břehu ještě ve čtyři hodiny ráno. V sobotu nebylo po partě, která tam den předtím kempovala, ani památky. Po tom zážitku se jim ani nedivím. Zbyli jen rybáři," říká jeden z kempařů Martin Blanický. Jak dodal, je to během chvíle už druhý případ, který dopadl takto tragicky.