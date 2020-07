Dva osobní vlaky se střetly v 15:10 hodin nedaleko Perninku ve směru na Nové Hamry. V Karlovarském kraji byl vyhlášen první stupeň hromadného postižení osob. „Máme potvrzeny dvě úmrtí přímo na místě, další se upřesňují. Zraněných je zhruba mezi dvaceti až třiceti,“ uvedl v 16:40 Radek Hes, mluvčí ZZS Karlovarského kraji. Na místě zasahuje více než deset jednotek zdravotních záchranářů, včetně leteckých záchranářů Plzeňského i Jihočeského kraje. Připojili se také záchranáři z Německa.

V 18 hodin měli záchranáři to nejhorší za sebou. "Z Perninku odletěly vrtulníky záchranné služby a odvezli jsme všechny vážně zraněné. Nyní probíhá evidence zraněných a ještě odvezeme další lehce zraněné osoby," uvedl mluvčí záchranné služby v 18 hodin. "Evidujeme dva mrtvé, šest těžce zraněných a lehce zraněné ještě nemáme zcela sečtené," dodal.

Martin Kasal, mluvčí krajských hasičů uvedl, že na místě je 11 jednotek hasičů. „Místo nehody je v údolí zhruba 500 metrů od železničního nádraží Pernink. Zraněné bylo nutné transportovat na nádraží, kde si je převzala záchranná služba,“ řekl Kasal. Podle něj bylo nejprve nutné dostat všechny osoby z vlaku a vyprostit zaklíněné lidi. „Určitě budeme zasahovat ještě několik hodin,“ doplnil Kasal. V 17:30 hodin byli z vlaku vyproštěni všichni cestující.

Pro příbuzné a známé, kteří chtějí vědět, zda mezi zraněnými nebyl někdo z jejich blízkých, byla zřízena speciální linka 950 380 180. "Zde je možné získat informace o účastnících nehody či o místě, kam byli převezeni," uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Podle mluvčího Karlovarské krajské nemocnice Vladislava Podrackého byl v nemocnici v Karlových Varech vyhlášen takzvaný traumaplán, který se vyhlašuje v případě mimořádných událostí. Nemocnice se tak připravila na příjem většího počtu zraněných.

V počátku pomohli místní

Dva vlaky zaklíněné do sebe a všude těžce zranění zkrvavení lidé, tak popisuje místní obyvatel Perninku nehodu dvou vlaků. "Řezal jsem dřevo, když jsem uslyšel obrovskou ránu a za chvíli houkání hasičů. Říkal jsem si, že se snad srazily vlaky. Hned jsem běžel k nádraží a 300 až 400 metrů od železniční stanice jsem uviděl soupravy v sobě," líčí muž, který se spolu s dalšími místními obyvateli okamžitě zapojil do záchranných prací a vynášel z vagonů zraněné, včetně člověka s amputovanou končetinou. "Nic takového jsem nikdy neviděl. Mrazí z toho. Je tady nespočet hasičů, zdravotníků, sanitek, přilétly vrtulníky. Jeden z nich z Německa a odvezl těžce zraněného Němce," popisuje. Dodává, že velmi vážně jsou zranění oba vlakvedoucí. "I jeden strojvůdce je na tom velice špatně, druhý naštěstí vyvázl bez zranění," uvádí.

Trať bez zabezpečení

„Z aktuálně dostupných informací musím s lítostí potvrdit, že došlo k úmrtí a zranění cestujících. Odjíždím na místo nehody, kde právě zasahují složky IZS a bude zahájeno šetření,“ informoval na svém twitteru generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Ten ve vysílání ČT24 uvedl, že se jedná o trať s nejnižším zabezpečením, která je postavená na lidském faktoru a další prvky zabezpečení nemá. S největší pravděpodobností selhal lidský faktor a jeden z vlaků vyjel na trať dřív, než měl. S objasněním nehody však podle Svobody bude potřeba počkat na informace od strojvedoucích vlaků, kteří jsou také zraněni, a dispečera tratě.

Na místě je také drážní inspekce, která se zabývá okolnostmi nehody. Ke střetu pravěpodobně došlo poté, co jeden z vlaků nepočkal ve stanici na křížení s protijedoucí soupravou.

Trať je uzavřená, místo vlaků vyrazí náhradní doprava, některé spoje budou zřejmě zrušeny.

Největší železniční nehody na území Česka



14. listopadu 1960 - Ke srážce osobního vlaku s plně obsazeným motorovým vlakem došlo mezi Stéblovou a Čeperkou na Pardubicku. Následoval pak požár nafty unikající z motoráku. Zahynulo při ní 118 lidí. Přibližně stovka dalších utrpěla zranění.



24. prosince 1953 - Kvůli tomu, že se strojvůdce opil a usnul najel rychlík do osobního vlaku. Zemřelo 103 lidí, dalších 83 bylo zraněno.



20. prosince 1943 - U zastávky Prahy-Kbely došlo k čelní srážce dvou osobních vlaků. Příčinou nehody bylo nedorozumění na výhybně. Vyžádalo si to 42 mrtvých a 91 zraněných.



21. prosince 1950 - Na železničním přejezdu v Podivíně na Břeclavsku se srazil vlak s autobusem ČSAD. Vlak autobus roztrhl a vlekl Zahynulo 34 lidí a dalších 56 bylo zraněno.



11. prosince 1970 - V ranních hodinách se u stanice Řikonín u Tišnova na Brněnsku srazila lokomotiva s nákladním vlakem. Do nich pak narazil mezinárodní expres Panonia a dva vozy se zřítily z viaduktu. Zemřelo 31 osob, 18 bylo zraněno.



Autor: Pavel Cechl