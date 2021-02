K dopravní nehodě naštěstí bez zranění došlo na dálnici D6.

Dopravní nehoda. | Foto: Policie ČR

„Šestačtyřicetiletý muž z Děčína řídil nákladní automobil s návěsem,“ informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Při cestě z Chebu na Sokolov se ale nevěnoval řízení. „Muž se za jízdy snažil zvednout spadlou lahev s vodou. Přitom ale sjel s vozidlem mimo komunikaci,“ uvedl mluvčí. Následně narazil do dopravního značení, poté do směrového sloupku a nakonec i do kovového oplocení. „Nákladní automobil s návěsem skončil převrácený na boku,“ přiblížil nehodu Jakub Kopřiva. U řidiče policisté provedli dechovou zkoušku, která vyšla s negativním výsledkem.