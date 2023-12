Autobus s dětmi, dodávka a tři osobní automobily se srazily 5. prosince kolem 10. hodiny na silnici spojující D6 s D5. Stalo se to mezi kruhovým objezdem u čerpací stanice ONO a hrází přehrady Jesenice na Chebsku. Při dopravní nehodě se zranilo jedno dítě a dva dospělí. Hodinu před tím tam sjelo auto do příkopu, zranila se matka s ročním dítětem.

Nehoda na Chebsku. | Foto: HZS

"V autobuse se nacházel větší počet dětí. Zraněné jsme předali do péče Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Pro děti byl na místo přistaven náhradní autobus," uvedl mluvčí krajských hasičů Lukáš Černý. U dopravní nehody zasahují dvě jednotky hasičů. " Komunikace bude zhruba na dvě hodiny uzavřena," dodal mluvčí. Podle mluvčího záchranářů Radka Hese na místo vyjížděly tři záchranářské posádky. "Ošetřily tři zraněné, jednoho nezletilého a dvě dospělé osoby. S lehkými zraněními je záchranáři převezli do sokolovské nemocnice," řekl Radek Hes. Podle informací Deníku nezletilému bylo sedm let.

Zhruba hodinu před tím zdravotničtí záchranáři vyjížděli k nehodě, která se stala také nedaleko zmíněné čerpací stanice. "Sjelo tam osobní auto do příkopu. Ošetřili jsme matku s dítětem a převezli je do sokolovské nemocnice. Dítě údajně nebylo připoutané v autosedačce," konstatoval mluvčí. Podle informací Deníku byl dítěti rok. Příčiny dopravních nehod vyšetřují policisté.