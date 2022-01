Chodkyně utrpěla při střetu s vozem těžké zranění, se kterým ji zdravotnická záchranná služba převezla v kritickém stavu na traumatologii do liberecké nemocnice. "Svému zranění bohužel ještě v pátek v nemocnici podlehla," dodala Baláková.

Loni bylo v nejtragičtějších dnech roku zaznamenáno při dopravních nehodách na silnicích pět mrtvých. Takových dní bylo v roce 2021 celkem šest. Letos se v pátek 14. ledna stalo celkem pět smrtelných nehod, při nichž zemřelo šest lidí. Při třech z těchto tragických nehod zemřeli lidé po vyjetí auta mimo silnici. Ve dvou případech policisté uvedli, že vozovka byla kluzká.

V Lučanech srazilo auto ženu na přechodu. Chodkyně nehodu nepřežila

Jedna z pátečních nehod si vyžádala dva životy, když mezi Lechovicemi a Boroticemi na Znojemsku osobní auto na kluzkém povrchu vyjelo ze silnice a narazilo do stromu. V autě zahynula přímo na místě havárie spolujezdkyně a později po převozu do nemocnice také řidička vozu. Po nárazu do stromu zemřela v pátek i spolujezdkyně v autě, které u Mirotína na Pelhřimovsku rovněž vyjelo ze silnice. Zahynul i jednačtyřicetiletý řidič osobního auta, který u Nových Heřminov na Bruntálsku také sjel z cesty. Podle policie byla silnice namrzlá. Dalším zemřelým byl třiačtyřicetiletý muž, který zahynul po srážce dvou osobních aut v pražské Libni.

Za celý loňský leden zemřelo na silnicích v Česku 25 lidí. Letos je zatím k sobotě jen za polovinu ledna již obětí nehod 21. Loni na začátku roku ale platila v zemi mnohem přísnější protiepidemická opatření než letos, což mělo dopad i na pohyb lidí po Česku.