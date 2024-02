Opilá řidička způsobila škodu za více než 400 tisíc korun

Dvě vozidla se srazila ve čtvrtek 8. února na silnici u Skalné na Chebsku. Třiatřicetiletá řidička osobního vozidla značky Volkswagen jedoucí ve směru ze Skalné do obce Starý Rybník při projíždění pravotočivé zatáčky zřejmě nepřizpůsobila rychlost, přejela do protisměru, kde narazila do protijedoucího osobního vozidla značky Fiat, které řídil sedmatřicetiletý muž.

Nehoda u Skalné na Chebsku. | Foto: PČR