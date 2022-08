Jak doplnil mluvčí policie Jan Bílek, motorkář ale v nemocnici zemřel. "Řidič motocyklu značky Harley Davidson jel z obce Bochov směrem do obce Kojšovice. Přibližně jeden kilometr za obcí Bochov zřejmě nepřizpůsobil rychlost a v levotočivé zatáčce dostal smyk. Po pádu motocykl narazil do směrového sloupku a následně se převrátil do příkopu na pravé straně," uvedl mluvčí Bílek.

U Olšových Vrat se srazila čtyři auta, úsek je neprůjezdný

Ani ne půlhodinu na to se srazila dvě osobní auta na silnici I/6 v části před Olšovými Vraty. Podle policejního mluvčího jedno z vozidel nepřizpůsobilo rychlost. V té době byla nebezpečná komunikace, kde je od loňského podzimu snížená rychlost za mokra na 70 kilometrů v hodině, právě mokrá kvůli dešti. "Muž z jednoho vozu vyletěl z auta poté, co utrpělo náraz zezadu. Stalo se tak po smyku. Šlo o dvacetiletého muže, kterého jsme převezli do karlovarské nemocnice na oddělení emergency s lehčími zraněními," uzavřel mluvčí záchranné služby.