Neobvyklou záchrannou akci za sebou mají hasiči Karlovarského kraje. O pomoc je poprosila manželka plavce, který se nevrátil z pravidelného plavání ve vodní nádrži Jesenice u Chebu.

Muž vydržel hodinu plavat, než ho v husté mlze našli hasiči. | Foto: HZS Karlovarského kraje

Profesionální hasiči vyjeli do akce ve středu dopoledne poté, co na operační středisko telefonovala žena s tím, že její manžel chodí každé ráno plavat, ale dnes se dlouho nevrací a na břehu stále leží jeho věci. Na místo proto vyjely dvě jednotky se čluny, které se okamžitě pustily do pátrání. Netrvalo dlouho a muže našli ve vodě asi šedesát metrů od břehu.