Během rána se také stalo několik dopravních nehod. Po desáté hodiny se ale situace uklidnila, potvrdil to šéf zimní údržby Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Josef Bulka.

"Ráno přišla poměrně intenzivní sněhová přeháňka a do toho začalo mrznout. Vyjeli jsme všude tam, kde to bylo potřeba. I když se situace zlepšila, řidiči by si stejně měli dát stále pozor, protože silnice mohou klouzat, obzvláště na místech, kde přes komunikace přetéká voda," informoval Bulka.

Chlapec skončil s hlubokou řeznou ránou od vlastní lyže na nemocničním sále

Problémy měly v kraji tradičně na mnoha místech, kde je stoupání, kamiony. "Jeden například stojí u Mnichova na Mariánskolázeňsku, další pak u Bohuslavi poblíž Chýše, kde je také stoupání. Ale všechny naše silnice jsou sjízdné," upřesnil Bulka. Jak doplnil mluvčí policie Jakub Kopřiva, další kamion zůstal viset u Královského Poříčí poblíž Bernardu. Problém měli i řidiči sokolovské městské hromadné dopravy. "Kvůli zledovatělé silnici nemohli sjet kopec z autobusového nádraží směrem dolů na sídliště," konstatoval mluvčí Kopřiva.

Nehoda na silnici I/21 u Staré Vody, kde havarovalo jedno osobní auto.Zdroj: HZS Karlovarského kraje

Vydatného sněžení se Karlovarský kraj dočkal během letošní zimy teprve podruhé. "Dnes jsme to zvládli. Mnohem horší to bylo po Štědrém dnu, kdy se během krátké doby vytvořila ledovka," dodal šéf siničářů.

Serpentiny, kde se natáčel seriál Já, Mattoni, zavalily kameny

Kvůli sněhu a ledu se v Karlovarském kraji ve čtvrtek stalo několik dopravních nehod, které naštěstí nebyly tragické. "V 6.20 ráno došlo ke srážce osobního auta a dodávky na silnici I/6 u Andělské Hory. V 7.40 se pak srazila dvě auta na Vítkově v Sokolově, příčinou byla zledovatělá silnice pokrytá sněhem. K menší kolizi dvou osobních aut došlo i v Perninku," uzavřel mluvčí policie.

Na více než dvě hodiny byl také zcela uzavřený provoz na silnici D6 u Pomezí nad Ohří ve směru z Chebu na hraniční přechod. Srazila se tam dvě osobní auta. Krajští hasiči pomohli z transportem zraněné osoby do sanitky a postarali se o uniklé provozní kapaliny. Zasahovali i na silnici I/21 u Staré Vody, kde havarovalo jedno osobní auto. Tato nehoda se obešla bez zranění.