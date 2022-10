Zemřeli při ní dva muži - řidič ročník 1981 a jeho spolucestující, jemuž bylo 36 let. I když se oba snažili hasiči, kteří byli na místě první, oživit, jejich zranění byla neslučitelná se životem. Konstatoval to mluvčí krajské záchranné služby Radek Hes.

"V neděli dne 16. října letošního roku došlo v brzkých ranních hodinách na silnici z Chebu ve směru na Pomezí nad Ohří k tragické dopravní nehodě osobního vozidla značky Mercedes. K té mělo dojít tak, že 41letý řidič osobního vozidla zřejmě nepřizpůsobil v pravotočivé zatáčce rychlost vozidla povrchu a stavu vozovky, přičemž měl přejet do protisměru a sjet do příkopu. Poté měl s vozidlem narazit do betonového mostku. Při dopravní nehodě utrpěl 41letý řidič i jeho 36letý spolujezdec zranění neslučitelné se životem," uvedla mluvčí policie Zuzana Churaňová s tím, že přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

Podle mluvčího záchranné služby muži nejevili po příjezdu hasičů známky života. "Hasiči vyprostili dvě osoby a začali ihned s oživovacími pokusy a zároveň začali připravovat prostor pro přistání záchranářského vrtulníku," informoval mluvčí hasičského sboru Martin Kasal.

Vrtulník byl ale nakonec odvolán. "Hasiči provedli řidiči masáž srdce, bohužel ale muži už nebylo pomoci. Také spolucestujícího se pokoušeli resuscitovat, ale také v jeho případě museli konstatovat, že utrpěná zranění už nebyla slučitelná se životem. Lékař, který na místo dorazil, tak už konstatoval u obou osob smrtelné zranění a vrtulník odvolal," dodal mluvčí Hes.

