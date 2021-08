V sobotu vychází Deník Extra. Přináší zajímavosti k filmu Spící město

Dokážete si představit, že by všichni dospělí najednou usnuli a svět kolem nás by patřil jen dětem? Zřejmě by si nejprve dělaly, co chtějí a co třeba mají zakázané. Ale brzy by určitě zjistily, kolik povinností musí obstarat místo svých spících rodičů. S touto zajímavou myšlenkou si pohrává film Spící město, který jde právě do kin, a v srpnovém vydání Deníku Extra o něm najdete řadu zajímavostí.

Deník Extra | Foto: Deník