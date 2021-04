Každý rok lidé v Chebu očekávají přílet páru čápů na komín v centru města.

Čápi na komíně v centru Chebu stále dotváří své hnízdo. Nosí si do něj různé větve, trávu, mech a další přírodniny, z kterých si hnízdo upravují a přizpůsobují. | Foto: Mária Cibová

Jak to vypadá na hnízdě, co zrovna čápi dělají, nebo jestli neletěli za potravou, se můžete dozvědět snadno. Na webu města Chebu je odkaz na sledování webkamery. Můžete tak posly jara sledovat celý den. Čáp bílý je potravní oportunista. Živí se hlavně drobnými savci, hraboši, krtky, hmyzem, žábami a žížalami, méně požírá také plazy, plže, ryby, ptačí vejce i mláďata a mršiny. V Africe často sleduje hejna sarančat. Kořist vyhlíží za pomalé, rozvážné chůze, na hlodavce někdy nehybně čeká u nor podobně jako volavky.