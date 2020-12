„Nevíte, jakou knihu darovat? Dejte dotyčnému ´všechny´. On už si u nás vybere sám…“ A jak to chebská knihovna chce praktikovat? Nabízí vánoční dárkový poukaz, který můžete zakoupit a darovat pod stromečkem.

Městská knihovna Cheb | Foto: cestamipromen.cz

Zakoupit můžete poukaz na roční až tříletou registraci, seženete je v oddělení pro dospělé i v dětském. „Mohou si pak u nás jako ostatní registrovaní čtenáři půjčovat knihy, deskové hry, e-knihy, CD, audioknihy a další nosiče včetně internetu, využívat meziknihovní služby pro zprostředkování výpůjček z jiných knihoven, číst noviny, časopisy atd.,“ říká ředitelka knihovny Martina Kuželová. Roční registrace pro dospělého činí 120 Kč, pro studenty do 26 let 100 Kč a pro děti do 15 let 60 Kč. Senioři nad 60 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP-P mají vstup zdarma.