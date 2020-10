KDY: do konce roku

KDE: www.knihovnakv.cz

Zúčastnit se mohou všichni autoři z České republiky starší čtrnácti let, kteří se literární tvorbou nezabývají profesionálně a nejsou registrováni v žádné profesní spisovatelské či novinářské organizaci. Motto, ze kterého musí autoři soutěžních prací vycházet, zní: „Obzor se rozpil jako tuš. Oblaka mlčí. Na hladině první kapky.“ (vybráno z česko-francouzské sbírky Pobřeží). Soutěžní práce můžete posílat až do konce roku do webového formuláře na adrese www.knihovnakv.cz. Práce se přijímají pouze v elektronické podobě, rozsah díla je maximálně 5 normostran. Patronem letošního ročníku je Radek Fridrich.