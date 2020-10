KDY: po až pá 9.00-12.00 a 12.30-17.00

KDE: Městská knihovna Cheb

Máme jich v půjčovně pro dospělé na výběr téměř tři sta, vyzývá Městská knihovna Cheb. Provozní doba knihovny je od 14. října dočasně změněna. Všechna oddělení jsou jednotně otevřená od pondělí do pátku od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin, v sobotu pak od 9 do 12 hodin. Pobočka v ZŠ na Zlatém vrchu je uzavřená.