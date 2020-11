KDY: do večera 21. listopadu

KDE: náměstí Krále Jiřího a facebook Západočeského divadla



„Na našem divadelním stromečku najdete originální ozdoby, symbolizující letošní sezónu Sousedů a spolubydlících, ale hlavně konkrétní inscenace, které máme stále na repertoáru. Poznáte všechny nebo alespoň některé? Tipujte názvy inscenací v komentářích u jednotlivých fotografií. Správné výsledky odtajníme v sobotu 21. listopadu večer v rámci (letos virtuální) Noci divadel. Zároveň vylosujeme jednoho z tipujících, který získá svou vlastní sadu divadelních ozdob!“ píší divadelníci na facebooku Západočeského divadla Cheb.

Názvy her můžete do komentářů na facebooku psát k fotografiím do dnešního večera.