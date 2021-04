S účinností od 19. dubna budou všechny budovy městského úřadu otevřeny pro veřejnost v tomto režimu:

Pondělí a středa: 7:30 – 12:00 a 13:00 – 17:00

Úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00 a 13:00 - 14:00

Pátek - zavřeno

Parkovací karty se vydávají stále ve stejném režimu jako předtím, to znamená v pondělí od 13:00 do 17:00 a ve středu od 9:00 do 12:00 hodin.

Mimo tyto hodiny probíhá styk s klienty elektronickou formou, telefonicky či písemně (poštou nebo vložením do schránky úřadu).

V nezbytných případech může být záležitost s občanem osobně vyřízena i mimo výše

uvedené úřední hodiny, a to vždy po předchozí domluvě. Mimo úřední hodiny se podání určená pro podatelnu přijímají vložením do schránky městského úřadu, která je umístěna u vchodu do areálu úřadu ve Školní ulici.

• Adresa úřadu: Městský úřad Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

• Ústředna úřadu: tel.: 354 440 111

• Mailové kontakty a telefonní čísla na jednotlivé zaměstnance úřadu najdete na webu www.cheb.cz pod odkazem RADNICE (dále Městský úřad).

S ohledem na vývoj situace se mohou výše uvedené informace měnit.

Aktuální stav sledujte na www.cheb.cz a facebookové stránce Město Cheb, případně zavolejte na tel.: 354 440 111.

I nadále platí v prostorách městského úřadu dodržování platných ochranných opatření, včetně ochrany dýchacích cest.

Simona Liptáková, tisková mluvčí Městského úřadu Cheb