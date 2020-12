KDY: do 17. prosince, poté po znovuotevření knihovny

KDE: MěK Cheb

„Akce Chebská hledačka stále trvá do konce roku, ale vyzvednutí odměny bude od 18. 12. možné až po opětovném otevření knihovny. Tak neváhejte a přijďte do 17. prosince do studovny a čítárny, těšíme se na vás,“ vzkazuje ředitelka chebské knihovny Martina Kuželová.