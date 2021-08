Výstava ve františkolázeňském muzeu je věnována spisovatelce Marii von Ebner-Eschenbach.

Muzeum Františkovy Lázně. | Foto: Františkovy Lázně

Zájemci mohou expozici zhlédnout do 28. srpna. Spisovatelka pocházela z Moravy, ale několikrát navštívila Františkovy Lázně. Lidé se dozvědí více informací o jejím životě. Muzeum můžete navštívit od úterý do neděle od 10 do 17 hodin.