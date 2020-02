KDY: 13. února od 16.30

KDE: Městská knihovna Mariánské Lázně

ZA KOLIK: zdarma

Jaroslav Cibulka bude hovořit o tom, jak se rozhodl společně s kamarády konat. Založili odbojovou skupinu. To ho nakonec stálo šel let v komunistických pracovních táborech a žalářích. Motto Jaroslava Cibulky je: Nevěřte všemu, co se povídá. Beseda s politickým vězněm se uskuteční ve čtvrtek 13. února od 16.30. Vstup na akci je zdarma.