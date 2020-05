KDY: úterý až neděle 10-17 hodin

KDE: Retromuseum Cheb

ZA KOLIK: 80 Kč, senioři, studenti 50 Kč

Základem Retromusea je stálá expozice nacházející se v přízemí a mezipatře budovy, věnovaná designu a životnímu stylu 60. až 80. let. Naprosto reálná prostředí vás přenesou do této doby, můžete si například otevřít skříně, zásuvky, posadit se do křesla a sledovat tehdejší televizi. Vstupné je od 80 korun, senioři nebo studenti pak platí 50 Kč.