KDY: 1. června od 13 do 17 hodin

KDE: Městská knihovna Cheb

ZA KOLIK: zdarma

„Deskohraní pořádáme třikrát do roka od jara 2018, abychom představili naše stolní hry všem zájemcům, kteří se rádi chytře baví. Přicházejí lidé různého věku, ve skupinkách, rodinky i jednotlivci. Mohou si naše poklady (řada z nich není nejlevnější) na místě vyzkoušet, či jen pozorovat, jak na to, i zapůjčit domů,“ zve ředitelka knihovny Martina Kuželová. Aktuálně má knihovna 400 společenských her pro méně či více náročné a půjčuje je zdarma registrovaným čtenářům na 28 dní. Deskohraní v zahradě u hlavní budovy potrvá od 13 do 17 hodin.