KDY: 6. července od 21 hodin

KDE: hrad Seeberg

ZA KOLIK: 120 Kč

Každý rok mají své téma, letos se podíváte do dob nedávno minulých – období od 2. světové války do znovuotevření hradu v roce 1990. Toto období bylo pro hrad téměř likvidační, díky nadšení skupiny dobrovolníků, kterým nebyly osudy kulturních památek lhostejné, mělo šťastný konec. Návštěvníky možná překvapí, jaké události hrad v tomto období provázely. Prázdninové noční prohlídky se konají až do konce srpna, ty první už tento víkend až 6. července od 21 hodin. Cena prohlídky je 120 Kč a je nutná telefonická rezervace na číslech 351 011 990 / 607 878 398 nebo e-mailem seeberg@muzeumfl.cz.