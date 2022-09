PODÍVEJTE SE: Hurricani vlétli do Superligy výhrou, udolali Pardubice

Ale pěkně po pořádku.

Zápasy se konaly tradičně v garážích pražské OC Šestka. Doslova undergroundová atmosféra garáží a intenzivní zážitek, kdy jsou diváci přímo u klece, to je to, co dělá IAF Streetfighter tak oblíbenou a unikátní MMA akcí. Tentokrát bylo k vidění osm zápasů, z nichž většina patřila do pyramidy v těžké váze.

Zápasy 115 kg vážícího karlovarského fightera byly vypsány na třikrát pět minut. Záhy se však ukázalo, že tolik času nebylo vůbec potřeba. Novotný totiž zdolal v prvním zápase Jakuba Křemena z MMA Brothers Gymu již za 34 vteřin. V semifinále proti Michalu Zelenkovi z Fuki Gymu vyhrál také drtivě, a to za 56 vteřin.

V těžké váze rozhoduje často jeden úder a zápasníci nemohou po drtivých K. O.v pyramidě pokračovat. Z tohoto důvodu se do finále probojoval opět odolný Jakub Křemen, který v semifinále porazil slavného pražského borce Michala Valáška ze Slavia Gymu. Novotný však nenechal nikoho na pochybách a svůj poslední zápas ukončil za neuvěřitelných 15 vteřin.

„Nebylo na co čekat, věděl jsem, že v těžké váze rozhoduje často jeden úder, a proto bylo mým cílem soupeře co nejrychleji dobře trefit a prosadit si svůj styl. Opravdu jsem netušil, že se všichni tak rychle složí na zem,“ řekl s úsměvem ke svému vystoupení, které trvalo 142 vteřin, karlovarský fighter.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří za mnou stáli v náročné přípravě. Své bojovnické rodině Alpha Gymu Karlovy Vary, trenérům Františku Linhartovi, Krishanovi Rawatovi a Petrovi Vitaliji Batrošovi a mým sponzorům Fight Store, Atoma Store, Willy´s Barber, Molly Club, Dr.Wolf CBD, Corporation Investment, West Tattoo a Pinkie Boyz,“ děkoval závěrem za podporu Novotný.