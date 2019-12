K této příležitosti uspořádal zábavné soutěžní odpoledne ve dvou disciplínách. To se odehrálo třetí listopadovou sobotu krátce po poledni v prostorách městského bazénu.

Pozvání do Mariánských Lázní přijali členové spřátelených oddílů z Plzně a německého Weidenu. Z domácích si účast v náročné vnitrooddílové kvalifikaci vyjeli Jiří Čapek a Rostislav Milota a do startovní listiny byl na poslední chvíli dopsán i předseda Zdeněk Hrubý, jenž ze zdravotních důvodů nechtěl původně vůbec závodit.

První soutěží byl vyřazovací závod dvojic. Ze startovních bloků se do vody vrhly dvě lodě. Během délky 25 metrů musel každý udělat v uzavřeném kajaku dva eskymácké obraty, pak plácnout rukou na protější straně a při cestě nazpět provést opět dva „eskymáky“.

Klání to bylo velmi napínavé a divácky vděčné a nebyla při něm nouze o překvapení v podobě neočekávaných koupelí (Michal Gruber z Plzně, Helmut Langhammer a Richard Vogel z Weidenu). Do druhého kola přes skoro o dvě generace mladšího Františka Grasla z Plzně postoupil nečekaně nejstarší účastník Rudi Friser (Weiden), jenž už má pár let přes osmdesát.

Vyřazovacím pavoukem prošli do semifinálových dvojic Alice Zieglerová z Plzně a domácí Zdeněk Hrubý společně s Němci Klausem Friserem a Leifem Zimmermannem. Hrubý jistou jízdou a předpisově provedenými obraty překvapil dravější Zieglerovou, ve druhém duelu dominoval Friser, který začal provádět obraty už v první chvíli při kontaktu s vodou.

Finále bylo vyrovnané až do posledních decimetrů. Oba borci se totiž rozhodli udělat „eskymáky“ těsně před cílem, čímž došlo ke kontaktu lodí. Z této strkanice vyšel vítězně weidenský vodák. Hrubý bral stříbro. Souboj o bronz pak byl jasnou záležitostí Zieglerové.

Poté přišla na řadu soutěž v pěti eskymáckých obratech na čas. Zde někteří soutěžící zapomněli, že se nenalézají uprostřed rybníka, kde mají široko daleko volný prostor kolem sebe. Při obratech se totiž loď postupně posouvala, až narazila k okraji bazénu, kde odstrkováním od břehu docházelo k časovým ztrátám. Dvěma vodákům, mj. i domácímu Čapkovi, se povedla koupel a z lodi vylézali směrem ke dnu.

V eskymáckých obratech dominovali Plzeňané. Roli favorita potvrdila Zieglerová, která v této disciplíně vozí v posledních letech pravidelně medaile z republikových mistrovství. Zvítězila časem 10,18 s. Svého oddílového kolegu Martina Šimka porazila o 41 setin vteřiny. Třetí byl Jan Holba (14,82 s.). Zieglerové patřilo rovněž absolutní prvenství v součtu obou disciplín.

Po skončení sportovní části se všichni aktéři i pozvaní hosté přesunuli do nedaleké restaurace na zimním stadionu, kde proběhlo slavnostní vyhlášení a také promítání videí a fotek z výjezdů mariánskolázeňských vodáků z posledních let – Sardinie, Rakousko, Itálie apod. O zábavu se starala místní countryová skupina pod vedením Radka Nováka. Někteří vodáci překvapili a v pár písničkách prokázali, že umějí i hrát na nejrůznější nástroje, nemluvě o zdatnosti v countryových tancích.

Obě skupiny vodáckých hostů dostaly kromě obrazové publikace o Mariánských Lázních také láhev s průzračnou tekutinou, na níž byla etiketa s všeříkajícím titulem „Tekutý neopren“. Tento nápoj byl posléze vypit a zima nikomu opravdu nebyla.