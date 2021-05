„Po příchodu do Karlových Varů jsem Jakubovi (pozn. red. – prezident Karlovarska Jakub Novotný) slíbil, že vyhrajeme mistrovský titul,“ vzpomíná Lukáš Ticháček na svůj slib při podpisu smlouvy. A slib splnil, když k dosavadním deseti titulům přidal jedenáctý.

„Jsem strašně rád, že se nám povedlo ukončit to mé působení zlatou medailí,“ s úsměvem se svěřil kapitán Varů.

Právě šéf karlovarské kabiny pošilhával v sezoně po volejbalovém double. „Sezona byla náročná, ale nic se nemění na tom, že finále Českého poháru jsme měli vyhrát. S tím určitě spokojeni být nemůžeme, ani s tím naším výkonem v tom finále,“ narážel Ticháček na porážku ve finále Českého poháru s Libercem.

„Finále Českého poháru, které se odehrálo u nás v Karlových Varech, jsme měli vyhrát,“ těžko překousává i s odstupem času Ticháček neúspěch ve finálové bitvě poháru. Vše si však Karlovarsko plně vynahradilo v extralize, kdy vystoupalo na volejbalový trůn.

„Titul, to už je spokojenost stoprocentní. Je úplně jedno, jestli to bylo na pět zápasů, nebo kdyby se nám to povedlo na tři, to nehraje žádnou roli, takže z pozice kapitána jsem spokojený,“ připomíná Ticháček finálovou sérii s Českými Budějovice, kterou Vary vyhrály 3:2 na zápasy.

Lukáš Ticháček, nahrávač a kapitán VK ČEZ Karlovarsko.Zdroj: Deník/Daniel Seifert

Stejně jako do loňské sezony zasáhla i do té letošní pandemie koronaviru, která přinesla řadu restrikcí a opatření, které museli volejbalisté během utkání přísně dodržovat.

„Škoda první sezony, která se kvůli covidu nedohrála. Měli jsme ji výborně rozehranou, když jsme měli suverénně vyhranou základní část a na play-off jsme si věřili,“ vrací se v myšlenkách k první sezoně v trikotu Karlovarska.

„Co se týče letošní sezony, tak my jsme chtěli hrát za jakýchkoliv podmínek. Museli jsme si na to zvyknout, museli dodržovat, testování, nepodávání si rukou se soupeřem, už na úkor toho, abychom mohli hrát, aby ta liga byla dokončena,“ vysvětluje Ticháček postoj karlovarské kabiny k sezoně, která byla přerušena a následně opět spuštěna, ale za doprovodu přísných hygienických opatření. „Museli jsme akceptovat příkazy z hygieny a museli jsme si na to zvyknout, bylo to dané a nešlo s tím bojovat,“ poukazuje kapitán Karlovarska.

Navíc Ticháček si přivodil během sezony zranění kotníku, což ho vyřadilo na pár týdnů z volejbalového dění. „Přišlo zranění, nemohl jsem hrát, ale myslím si, že i s tím jsem se vypořádal,“ míní Ticháček, který získal nejvíce mistrovských titulů, a to pět v německé bundeslize.

Hodně mu v návratu na palubovku pomohla kabina v čele s mladíky. „Já jsem se cítil stejně mladý jako oni, já si myslím, že i oni to tak brali. Rozhodně na mně nebylo celou sezonu vidět, že jsem o deset let, od některých patnáct i osmnáct let, starší,“ naráží s úsměvem na věkový rozdíl mezi hráči Ticháček.

Naopak nejvíce Karlovým Varům, stejně jako dalším účastníkům extraligového kolotoče, chyběla podpora z hlediště. „Co se týče diváků v hledišti, samozřejmě, to nám strašně chybělo,“ přiznává Ticháček.

„Podpora fanoušků, ta atmosféra, bubny, skandování, fandění a křik z tribun, který burcuje sportovce k lepším výkonům, to nám opravdu chybělo, ale na druhou stranu jsme si museli na to zvyknout, takže si myslím, že jsme se s tím vypořádali docela dobře,“ přemítá nad neúčastí fanoušků v ochozech Ticháček.

Karlovarsko po skončené sezoně, kterou zakončilo ziskem mistrovského titulu, druhého v historii klubu, doznalo několika změn. Na západ Čech zamířili kladenský Adam Zajíček či ostravský Jakub Ihnát. Naopak směrem z klubu se vydali Marcel Lux, Zdeněk Sklenář a také Lukáš Ticháček.

„Změny v kádru nejsou až tak velké, takže ten potenciál je pro příští sezonu obrovský. Kluci mají na to, aby obhájili finále,“ nahlíží do další sezony, ve které Karlovarsko bude obhajovat mistrovský titul, Ticháček, který již bude plnit své volejbalové povinnosti v Polsku, kam nasměroval své další kroky.

„Smlouva byla podepsána na dva roky, ta vypršela. Já jsem ji neprodloužil, klub také ne, tak jsme se dohodli na tom, že se prodlužovat smlouva nebude. Jediné, co mohu říct, kam budou směřovat mé kroky, tak je Polsko, protože z Polska pochází má manželka a obě děti se narodily v Polsku a já mám polské občanství,“ podotkl k ukončení kariéry v Karlovarsku po dvou letech Ticháček.

„Dva roky v Čechách byly pro mě moc hezké, jsem za ně rád, protože děti se naučily česky, a teď nastal čas se vrátit zpátky a pokračovat v kariéře v Polsku,“ prozrazuje Ticháček, kde bude pokračovat ve své úspěšné kariéře, která je ověnčena pěti mistrovskými tituly Německa, třemi Polska a po triumfu v Karlových Varech i třemi Česka.

„V klubu se o nás dva roky pěkně starali a ten titul je poděkování a taková odpověď za to jejich starání se o nás,“ loučí se s účinkováním ve městě minerálních pramenů jako volejbalový mistr české UNIQA extraligy Lukáš Ticháček.

