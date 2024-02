V předposledním vystoupení základní části florbalové divize A zamířili hráči USK Akademik Cheb na horkou palubovku Kralup ve značné okleštěné sestavě, když nakonec museli skousnout prohru 4:11. Chebané chtěli totiž duel přeložit z důvodu velké marodky v týmu, ale soupeř jim nevyhověl.

USK Akademik Cheb. Ilustrační foto. | Foto: USK Akademik Cheb/Ondřej Janák

„Posílali jsme v týdnu žádost o přeložení utkání, kvůli velkému počtu absencí. Bohužel jsme dostali zamítavé stanovisko soupeře,“ vracel k zamítavému postoji Kralup kapitán USK Jan Kirchman. Trenéři USK Patrik Horák a David Vorlíček, tak museli oželet v utkání služby hned devíti hráčů. Ráz utkání určila první třetina, ve které diktovali tempo Vlci. Ti se dostali do vedení 3:0, Chebští byli takřka bezzubí. „První třetina od nás byla možná zbytečně opatrnější,“ smutnil po utkání trenér Patrik Horák, ke kterému se jedním dechem přidal obránce Matěj Voborník. „K zápasu jsme přistoupili s přílišným respektem. V hlavě jsme měli asi absence, to byla chyba.“

Do druhé třetiny naskočili Akademici jako politi živou vodou. Jan Mašát vykřesal naději, která však měla jepičí život. Vlci dvakrát bleskově odpověděli a měli dostatečný polštář. Akademici však na palubovce v Kralupech během druhé třetiny nehráli druhé housle, ba naopak. Svého soka, který se připravuje na blížící se play off, přehrávali.

Florbalisté USK na cestě za zázrakem. V Kralupech půjde o play-off

„Ve druhé třetině jsme měli velmi dobré pasáže. Nedali jsme bohužel velké možnosti, stoprocentní šance. Kdybychom naše vyložené šance proměnili, byl by to asi jiný zápas, ale florbal se hraje na góly,“ říkal Voborník. Do závěrečné dvacetiminutovky šli Vlci s tříbrankovým vedením. Ve třetí třetině vsadili Akademici na ofenzívu a hru na riziko, hráli vabank. K úspěchu to nevedlo, zkušený sok si vítězství vzít nenechal.

„Zkusili jsme, co bylo v našich silách. Pak to už bylo rozhárané, hráli jsme na riziko. Soupeř nás trestal,“ nechal se slyšet Kirchman. Akademici prohráli předposlední utkání základní části nakonec vysoko 11:4 a nebodovali teprve podruhé v roce 2024. I přes porážku stále existuje, i když už pouze teoretická šance na účast ve vyřazovacích bojích.

OBRAZEM: Skvělá práce. Akademik udržel divizi. Bonus? Pošilhává po play-off

Tu však Chebští nemají ve svých rukách a musejí spoléhat na soulad výsledků v dalších divizích. „My musíme porazit za tři body Rudnou a Jablonec a Spartak Hluk by museli prohrát. Je škoda, že jsme nebodovali v Kralupech, teď je šance hrozně mizivá. Ale i tak se o ni doma popereme,“ doplnil Voborník.

Akademici v neděli 18. února přivítají v domácím prostředí od 15.00 hodin Rudnou, která je jistým účastníkem play-off. „Hrajeme doma poslední utkání, na které bychom všechny rádi pozvali a rozloučili se tak s náročnou sezonou,“ vzkazuje fanouškům Akademiku závěrem Kirchman.