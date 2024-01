Florbalisté USK Akademik Cheb mají před sebou náročnou šichtu. V sobotu 27. ledna se Západočeši představí v 19. kole divize A na palubovce litvínovských Bivojů.

USK Akademik Cheb. Ilustrační foto. | Foto: USK Akademik Cheb/Ondřej Janák

Litvínov je momentálně v divizní tabulce na šestém místě, když získal 23 bodů. Akademik, který do města chemického a textilního průmyslu cestuje, je na místě sedmém. Na severu Čech se tak v sobotu bude servírovat utkání sousedů v tabulce. „Očekávám útočný florbal z obou stran,“ předpovídá kapitán Akademiku Jan Kirchman.

Bivojové v poslední kole prohráli. Ze Slaného odjeli bez bodu za porážku 9:7 a momentálně nemají zářivou formu. Vždyť v posledních pěti utkáních čtyřikrát prohráli. Poslední výhra se datuje k loňskému roku, když 5. prosince na domácí palubovce porazili Ústí nad Labem. Litvínov však má v závěru sezony příznivý los, když tři ze čtyř utkání odehraje na domácí palubovce. Tu budou chtít naplno využít svěřenci Tomáše Arazima také proti USK, domácí prostředí jim velí vyhrát.

Jednoznačným lídrem celku z Ústeckého kraje je Jaroslav „Jarek“ Rybka. Ten posbíral v probíhající sezoně úžasných 57 kanadských bodů, když konta soupeřů zatížil 30 brankami a přidal 27 asistencí. Statistika, která budí velký respekt. Chebští si na šikovného florbalistu musí dávat velký pozor, dalším nebezpečným hráčem je například Ondřej Kopta.

„Statistiky a hru soupeřů sledují hlavně trenéři. Určitě nás na nějaké věci a detaily upozorní. Statistiky jsou jedna věc, my se musíme soustředit na svůj výkon a bodovat,“ má jasno Kirchman. Akademiky tak čeká po dvou zápasech na domácí palubovce, kde se opírali o fanatické diváky výjezd na sever.

V Litvínově nemůžou trenéři David Vorlíček a Patrik Horák počítat s dvojicí útočníků Karlem Tyrpeklem a Ondřejem Svobodou. Jinak by ale měli mít k dispozici téměř kompletní kádr. K utkání mohou odcestovat uvolněni, v posledním kole totiž zvládli jedno z nejdůležitějších utkání v novodobé historii klubu.

Porazili Děčín a velmi se přiblížili k cíli, kterým byla záchrana soutěže. Pokud by Chebští bodovali také na půdě svého nejbližšího soupeře, byli by ve zbytku základní části ve velmi dobré pozici. „Do Litvínova jedeme jednoznačně pro výhru. Věříme, že se do Chebu vrátíme se třemi body,“ upozorňuje mladý univerzál Chebu Vojtěch Hůda.

„V týmu teď panuje dobrá nálada. Poslední výhra nás hodně nakopla. Dobrý pocit mám také ze sestavy a nových posil,“ chválí své nové parťáky Hůda. Nejproduktivnějším hráčem USK je stále Daniel Macek. Ten posbíral již 38 kanadských bodů, na záda mu dýchá s odstupem Honza Smolka a další Honza, sice Skopový.

Macek je také nejlepším kanonýrem týmu, nasázel již 21 branek. Druhým nejlepším střelcem týmu je Honza Smolka, třetím univerzál Standa Hykš, který má na svém kontě 10 úspěšných zářezů. Na hranici deseti branek budou ve zbytku sezóny útočit také Vojta Hůda a Míra Horký.

Produktivitu týmu mezi nahrávači vede také Daniel Macek před Janem Skopovým a Janem Smolkou. Ti vzájemně těží ze vzájemné spolupráce, ze které profituje i celý tým. „Myslím, že si na hřišti rozumíme, jsem za to rád,“ říká s úsměvem před náročnou bitvou v Litvínově útočník Jan Skopový.

