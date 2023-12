Chebská Lokomotiva hostila o víkendu divizní bitvu florbalových noviců, když se proti sobě postavily ve 13. kole divize A chebský Akademik a pražský Olymp. Na chebské palubovce se odehrálo velmi vyrovnané utkání, které v závěrečné třetině přetavili ve vítězství 4:3 Západočeši, když se o vítěznou trefu zasloužil Jan Žuk.

Florbalisté chebského Akademiku porazili Olymp 4:3. | Foto: USK Akademik Cheb

Kdo čekal v hale Lokomotivě bláznivou přestřelku dvou nováčků, ten se šeredně mýlil. Pražané přijeli na západ Čech s defenzivní taktikou, za kterou by se zřejmě nemuseli stydět ani husité s jejich vozovou hradbou v dobách husitských válek. „Soupeř zaparkoval před vlastní bránou. Děkuji soupeři za krásně zaparkovaný autobus před vlastní bránou,“ narážel chebský trenér trenér David Vorlíček na defenzivní pojetí hry, se kterým Pražané do Chebu dorazili.

Od úvodních minut bylo zřejmé, jakým směrem se utkání bude ubírat. Chebští se snažili držet míček a dostávat do obranného valu Olympu. Ten byl však dlouho neprostupný jako pověstný prešovský beton. Tato rétorika se psala takřka po celé utkání, které nenabídlo mnoho florbalové krásy, zato velkou bitvu plnou osobních soubojů a střetů.

Hosté hrozili zejména z brejků, kterými domácím zle zatápěli. Olymp se v průběhu druhé třetiny dostal do vedení 3:2, to však trvalo pouze něco málo přes čtyři minuty. Akademik využil početní převahu. Karel Tyrpekl využil příhry mazáka Petra Kleinera a srovnal gólový krok na 3:3. Čtyřiadvacetiletý chebský sportovní patriot s téměř nevyčerpatelným fyzickým fondem tak bodoval ve druhém zápase v řadě. „Kája je super kluk do party a velký dříč,“ pronesl na adresu svého spoluhráče kapitán Jan Kirchman.

Z utkání bylo cítit, že se hraje o hodně. To umocnil také fakt vyrovnaného skóre po dvou třetinách. Vše nakonec rozsekla 48. minuta, ve které Jan Kirchman po manévru na pravém mantinelu vyzval ke skórování Jana Žuka a ten se gólovou pobídkou nepohrdl, čímž rozpoutal v hale neskrývanou radost.

„Třetí lajna hrála skvělý zápas. Vždyť kluci se podepsali pod tři branky ze čtyř. Smekám klobouk,“ chválil si po utkání úspěšnost třetí lajny Matěj Voborník.

Chebští dokázali ubránit tři přesilovky v závěrečném dějství, včetně soupeřovi hry bez brankáře. Výborný, bojovný výkon a pověstné sportovní srdíčko všech hráčů USK podpořil opět v posledních utkáních excelující brankář Tomáš Bartůšek, který kryl osmadvacet pokusů Pražanů.

„Body zůstávají doma, jdeme dál. Opět patří velké díky našim fanouškům, kteří nás neustále neúnavně ženou,“ pronesl na adresu fanoušků, kteří hnali Akademik za další cennou výhrou, chebský útočník Jan Skopový.

V neděli 10. prosince čeká v rámci 14. kola florbalisty ze západu Čech náročný výjezd, když se představí od 17.00 hodin ve sportovní hale v Kunraticích, kde je přivítá lídr soutěže Wizards Praha, který se vyhřívá na čele tabulky se ziskem 33 bodů.