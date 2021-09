Počasí bohužel atletům moc nepřálo. „Bylo chladno a vál studený vítr, který dost často měnil směr. To si vyzkoušeli i naši sprinteři na nejkratší sprinterské trati,“ naráží trenér Triatletu Václav Triner na výkon Františka Trávníka, který ve druhém rozběhu dosáhl na čas 7.65.

„Lukáš Krbec to měl ve třetím rozběhu ještě těžší, jeho výkon byl 7.55 s protivětrem,“ upozorňoval na podmínky na republice. Trávník nakonec skončil celkově sedmnáctý a Krbec na čtrnácté příčce. Krbec to však měl jako rozcvičku před svou hlavní disciplínou 300 m.

„Lukáš zaběhl v čase 37.72, a postoupil tak do finále jako čtvrtý nejrychlejší. Start si pak připsala na konto Terezka Lachoutová, nováček v disciplíně 3000 m chůze. Závod se jí však nevydařil podle představ, ale byla to velká zkušenost a příležitost vidět ty nejlepší na této trati,“ hledal na neúspěchu pozitiva Triner.

V neděli pak mistrovství republiky pokračovalo vesměs finálovými boji. „Z našich zahajoval František Ševčík na kouli, odkud musel rychle přebíhat na 150 m. Spolu s Františkem Trávníkem zaběhli tuto trať v čase 18.20 a 18.26, tentokrát s větrem do zad,“ poukazovala trenérka Triatletu Lucie Hynková. Poté přišlo na pořad finále na 300 m.

„Lukáš Krbec se s tratí popasoval statečně a skončil šestý. Na to, že se vrátil pouhý jeden měsíc před republikou zpátky do tréninku po zranění, to byl velmi dobrý výkon,“ chválila výkon svého svěřence Hynková a závěrem dodala: „Závěrečná štafeta na 4x 300 m byla pak pro naše kluky pověstnou třešinkou na dortu. Svůj rozběh s přehledem vyhráli a celkově obsadili krásné šesté místo.“

„Celorepublikové srovnání s těmi nejlepšími nám potvrdilo, že je Triatlet konkurenceschopný i přes nelehký rok, kdy jsme atlety připravovali na sezonu hlavně v lese. Výborné výkony na republice jsou pro nás hozenou rukavicí pro podzimní a zimní přípravu,“ doplňuje trenérku Lucii Hynkovou Václav Triner.