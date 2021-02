Komorní atmosféra však svědčila mužské jedničce českého výběru Michalu Novákovi, který si ve sprintu, kdy závodníci zdolávali okruh o délce 1566 metrů, během kterého nastoupali 49 metrů, na své konto připsal skvělé 9. místo. Novák zazářil už v kvalifikaci vynikajícím 6. místem.

„Už kvalifikace byla z mého pohledu úplně neskutečná. Měl jsem super lyže a fyzicky jsem se cítil skvěle,“ s úsměvem se vracel ke kvalifikačním bojům Michal Novák. Následně ve čtvrtfinále se držel ve druhé půlce sprinterské skupinky, do cílové rovinky pak vjížděl na čtvrté pozici, pro kterou si také dosprintoval.

„Ve čtvrtfinále se mi nepodařil start, trošku se to sevřelo a nechtěl jsem riskovat zlomenou hůl, tak jsem raději zacouval. Na trati už pak nebylo, kde bych s tím něco udělal. Takže jsem měl trochu štěstí, že jsem postoupil na čas,“ naráží Novák na běžecké štěstí, které mu napomohlo k postupu do další fáze sprintů.

Novohamerský rodák díky svému času postoupil do semifinále. To rozjel na postup, když se držel vepředu s Rusem Sergejem Usťugovem. Před příjezdem na stadion se dostal do hloučku, ve kterém do něho zezadu najel Švéd Marcus Grate. Po této kolizi, za kterou byl Skandinávec potrestán rozhodčími, už bylo těžké zasáhnout do boje o postup a Novák si dojel pro 5. místo, v celkovém pořadí pak byl devátý.

„V semifinále jsem to chtěl napravit a být od začátku vepředu, což se mi podařilo. Ve sjezdu na stadion to pak byl poziční souboj, ve kterém do mě Švéd najel. Je to škoda, mohl jsem bojovat o čtvrté místo a postup jako lucky looser,“ neskrýval Novák zklamání z kolize, která ho připravila o lepší umístění.

I přesto nakonec zavládla v českém táboře spokojenost. „Ale celkově jsem hodně spokojený,“ přiznává po úspěchu devátý muž sprintu.

Ještě lepší výsledek následoval v týmových sprintech, které byly na pořadu o den později, kdy byl pro ně přichystán okruh o délce 1200 metrů, který každý ze závodníků v rámci jednoho závodu absolvoval třikrát. Česko vyslalo na start semifinálových jízd čtyři dvojice, ty mužské obě nastoupily do stejného semifinále. V prvních úsecích se obě držely v početné vedoucí skupině. V 5. úseku se oddělila sedmičlenná skupina, ve které bylo i Česko I ve složení Luděk Šeller, Michal Novák.

V posledním úseku se Novák posunul na první pozici, ze které šel do cílové rovinky a ve finiši si dosprintoval pro 3. místo a postup z pozice lucky looser.

Ve finále se v prvních pěti úsecích držela téměř celá desítka účastníků pohromadě, prvního a posledního nedělily ani dvě vteřiny.

Do posledního úseku šel Novák ze 7. příčky a se ztrátou 1,5 vteřiny. V dalších stovkách metrů se propracoval blíže k medailovým pozicím, v cílové rovince se pak rval o bronz. Ani kopnutí nohy ale Česku k medaili nepomohlo, fotofiniš rozhodl o tom, že český reprezentant byl v cíli o dvě setiny později než třetí Švédsko II.

„Celkově závod hodnotím naprosto skvěle, jsem tím výsledkem až překvapený. Pomohly mi i lyže, které byly díky práci servisu neskutečné. Luděk jel úplně neskutečně,“ chválil v cíli svého kolegu Novák.

„ V posledním kole to pak bylo hodně o hledání pozice, možná se dalo dostat ještě výš, ale stejně jsem si do cílové rovinky věřil na medaili. Cítil jsem, že Švéda dokonce předjíždím, ale bohužel mi nevyšel krok do telemarku. I tak je to celkově hodně dobré,“ podotkl k dalšímu velkému úspěchu Novák.