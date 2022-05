PODÍVEJTE SE: Takový byl 8. ročník Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary 2021

Devátý ročník se opět těší velkému zájmu běžců a předpokládá se hranice čtyř tisíc závodníků, kteří poměří své síly v lázeňském městě.

I přesto jsou stále k mání poslední volná místa, kdy se běžci mohou hlásit také do štafety, 2run nebo do oblíbeného dm rodinného běhu. Přihlásit se je možné také do Běhu o pohár rektorky VŠFS. Zájemci se mohou zaregistrovat na jednotlivé závody na stránkách www.runczech.com, kde naleznou i potřebné informace o závodech v rámci devátého ročníku.