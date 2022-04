Hurricani mečbol neproměnili, série se vrací do Brna

„Důležité bude udržet koncentraci po celé utkání, vyvarovat se chyb a také bude zapotřebí trocha štěstí,“ upozorňuje karlovarský trenér. Hurricani by rádi uzavřeli prvoligovou soutěž mistrovským titulem, který je okořeněn postupem do Superligy.

Hurricani chtějí ukončit finálovou sérii s Brnem v domácím prostředí

„Samozřejmě, to je náš cíl a věřím, že se nám to podaří,“ přeje si pokořit brány Superligy Závora. Pokud by však Vary neuspěly, odehrály by ještě baráž o postup do Superligy, o který by se střetly s Pardubicemi v sérii na tři vítězná utkání.